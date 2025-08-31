به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این مرکز در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع ساخته شده است.

پژمان شاهرخی افزود: برای راه اندازی این مرکز ۳۵ میلیارد تومان هزینه شد.

وی گفت: این مرکز برای بیماران روان زخم (ترومایی)، تصادفی و مبتلایان به خونریزی مغزی خدمات ارائه می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: با بهره برداری از این دستگاه، شمار سی‌تی‌اسکن‌های فعال در بیمارستان شهیدمحمدی به چهار دستگاه افزایش یافت.

پژمان شاهرخی گفت: تسریع در تشخیص بیماری ها، ارتقاء خدمات درمانی و کمتر شدن زمان نوبت دهی از مزایای این مرکز است.

وی افزود: با بهره برداری از این دستگاه، ماهانه بیش از هزار خدمت پزشکی به بیماران ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با راه اندازی این مرکز، شمار مراکز سی تی اسکن در بیمارستان‌های دولتی به ۱۰ مرکز افزایش یافت.

پژمان شاهرخی افزود: دستگاه سی‌تی‌اسکن جزیره بوموسی نیز تا سه ماه آینده راه اندازی می‌شود.

وی گفت: تنها مرکزسنگ شکن کلیه در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بزودی به بهره برداری می‌رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از خرید دومین دستگاه MRI بیمارستان شهید محمدی با مشارکت استانداری و نماینده مردم مرکز استان در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: کار‌های احداث بخش رادیوتراپی نیز در حال انجام است که در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسد.

استاندار هرمزگان هم گفت: این اقدامات با هدف کاهش زمان انتظار بیماران، ارتقای خدمات تشخیصی و تکمیل چرخه تجهیزات بیمارستانی در محور سلامت صورت می‌گیرد.

محمد آشوری افزود: دو بیمارستان ۲۶۴ و ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس تا پایان سال تجهیز و سال آینده به بهره برداری می‌رسد.