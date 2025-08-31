به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت تعمیرات خطوط شبکه گاز و در راستای پایداری شبکه توزیع، جریان گاز بلوار امام خمینی حد فاصل پیام نور تا ساختمان جدید شهرداری و فرعی‌های منشعب، امروز یکشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ قطع می‌شود.

این شرکت از مشترکان خواست در طول مدت تعمیرات، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند، ماموران و امدادگران اداره گاز، پس از اتمام تعمیرات جریان گاز را وصل خواهند کرد.