بیش از ۶ هزار عینک طبی میان نیازمندان چهارمحالوبختیاری توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: باتوجه به حضور گروههای جهادی و انجام معاینات چشمپزشکی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، ۶هزار و ۲۰۰ عینک طبی میان نیازمندان استان توزیع شد.
ارژنگ افزود: با اعلام آمادگی گروه کیمیاگران و هماهنگیهای انجامشده و با همکاری کمیته امداد، گروههای جهادی در تمامی شهرستانها بهصورت میدانی حضور یافتند، پس از بررسیها مشخص شد که ۶هزار و ۲۰۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیازمند عینک طبی هستند که این تعداد به آنها عینک طبی تعلق گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بر همین اساس، با مشارکت این گروه، عینکهای طبی تهیه و توزیع شد که ۱۸ میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.
همچنین علیرضا بابایی، مدیرکل کمیته امداد چهارمحالوبختیاری گفت: از ۶هزار و ۹۵۰ نفر از افرادی که تحت معاینه قرار گرفتند، ۶هزار و ۲۰۰ نفر عینک طبی اهدا شد که برخی از آنها از عینک استفاده میکردند.