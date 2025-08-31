به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی بیان کرد: ماموران پلیس دشتستان در اجرای طرح امنیت محله محور با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی از جابجایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر توسط قاچاقچیان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه این خودرو در حین ورود به شهرستان شناسایی و مورد مراقبت قرار گرفت، افزود: در یک عملیات پلیسی خودرو به همراه دو نفر سرنشین توقیف و به مقر انتظامی دلالت که در بازرسی از آن مقدار ۱۸۵ کیلو گرم مواد مخدر تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به اینکه هر دو متهم به مرجع قضایی معرفی شدند گفت:ماموران انتظامی همواره با سودا گران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه خواهند کرد و پلیس اجازه جولان و سرکشی به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.