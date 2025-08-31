آغاز عملیات اجرایی ایستگاه راهآهن سبزوار پس از ۵ سال وقفه، به زودی
عملیات اجرایی ساخت ایستگاه راهآهن سبزوار پس از پنج سال توقف به زودی آغاز میشود.
حامد قربانی همچنین با اشاره به پیشرفت طرح راهآهن سبزوار – خوشاب به طول ۴۸ کیلومتر اظهار کرد: بخش عمده ابنیه فنی این مسیر آماده و عملیات برای ریلگذاری در حال انجام است.
وی در ادامه به دیگر طرحهای عمرانی حوزه راه در شهرستان اشاره کرد و گفت: پس از دریافت مجوز ماده ۲۳، فرآیند مطالعات، تأمین اعتبار و قطعهبندی مسیر سبزوار – خوشاب تا سهراهی دوغایی آغاز شده است.
به گفته او، در مسیر سبزوار – بردسکن نیز عملیات اجرایی بخشی از جاده در سال جاری آغاز خواهد شد.
قربانی افزود: در محور سبزوار – اسفراین نیز بخشی از باند دوم جاده که از سالهای گذشته آغاز شده، هماکنون در دو قطعه در دست پیمانکار است و با پرداخت بخشی از مطالبات، روند کار سرعت گرفته است.
فرماندار سبزوار همچنین گفت: طرحهای راهداری و حملونقل جادهای این شهرستان با اعتبار بیش از هزار و ۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که شامل بازسازی پل حارثآباد، روکش آسفالت چهار کیلومتر از محور سبزوار – حارثآباد، آسفالت هشت کیلومتر محور روداب – پروند و لکهگیری راههای روستایی است.