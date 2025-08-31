به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر آباده گفت: در یک اقدام انسان دوستانه، یکی از خیران این شهرستان تجهیزات پزشکی به ارزش ۵۸۰ میلیون ریال به هلال احمر اهدا کرد.

علی سعادتمند افزود: این تجهیزات شامل کپسول اکسیژن، عصا، تخت معاینه و سایر لوازم مورد نیاز است که با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و در اختیار قرار دادن این لوازم به صورت امانی به تجهیزات جمعیت هلال‌احمر این شهرستان افزوده شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.