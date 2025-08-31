به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در سفر استاندار بوشهر به شهرستان دیر، عملیات اجرایی و بهره برداری از دو طرح ماهی در قفس، سه مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و بهسازی پیچ‌های جاشک به طول ۳ کیلومتر به انجام رسید.

استاندار بوشهر در جمع‌بندی سفر خود به شهرستان دیر اظهار داشت: با مدیریت و پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان و تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان، در هفته دولت امسال در این شهرستان ۹۰ طرح عمرانی و اقتصادی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

ارسلان زارع افزود: حجم سرمایه‌گذاری برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که تحقق آنها در ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان، به‌ویژه در زمینه تولید و ایجاد اشتغال تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اهمیت نگاه دریا محور در توسعه شهرستان‌های ساحلی تصریح کرد: بخشی از این طرح‌ها در راستای سیاست‌های دولت وفاق ملی در توسعه دریا محور در حال اجرا شدن است و با تداوم این روند، فرصت‌های شغلی خوبی برای ساحل‌نشینان و شهرستان دیر فراهم خواهد شد.