به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزاردبیل و به نقل از روابط‌عمومی جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشکین‌شهر، اصغر نظری اظهار کرد: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر آسیب‌دیدگی مرد ۵۲ساله در منطقه مجیدیه کوه سبلان از طریق سامانه ۱۱۲ نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشکین‌شهر بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از تلاش چندساعته بعد از دسترسی به مصدوم و انجام‌دادن اقدامات پیش بیمارستانی و بسکت کردن، مصدوم را به بیمارستان ولیعصر (عج) مشکین‌شهر انتقال دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشکین‌شهر با اشاره به اینکه نجاتگران جمعیت هلال‌احمر همواره آماده عملیات هستند، گفت: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حادثه از هم‌وطنان است.