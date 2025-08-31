۹۵ درصد مطالبات خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم‌های خود را تا ۳ شهریور امسال تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۹۵ درصد مطالبات خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم‌های خود را تا ۳ شهریور امسال تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.

زمانی اظهار کرد: ۶۱۹۴ میلیارد تومان به عنوان بخش عمده‌ای از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندم‌کاران پرداخت شده است.

وی با تأکید بر اینکه روند پرداخت بهای خرید تضمینی گندم به کشاورزان به همه گندمکاران انجام شده است، تصریح کرد کرد: با هماهنگی و پیگیری مسئولان ارشد استانی، باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران در روز‌های آتی به حساب آنان واریز و پرداخت مطالبات به‌روز می‌شود.

وی گفت: تاکنون ۳۲۸ هزار و ۸۸۰ گندم از کشاورزان زنجانی در قالب خرید تضمینی تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: ۶۴ هزار و ۳۴۶ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گندمکار خریداری و در سلیو‌های ملکی و بخش خصوصی، جهت برنامه‌ریزی در تامین آرد و نان شهروندان ذخیره شده است.

زمانی ادامه داد: طبق اعلام بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.