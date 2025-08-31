معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران متعهد گفت: بنا به دستور استاندار هیچ پروژهای بدون آمادگی صد درصدی افتتاح نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد ابراهیم تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در شورای اداری شهرستان عباسآباد گفت: سرمایهگذار واقعی در مازندران هیچ مانع غیرقانونی پیشرو نخواهد داشت، اما جلوی سوءاستفاده از نام سرمایهگذاری و ویلاسازی را میگیریم.
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره اینکه هفته دولت چند پروژه ورزشی، آموزشی و عمرانی در شهرستان عباسآباد به بهرهبرداری رسید افزود:
محمد ابراهیم تولایی افزود: در ابتدای مدیریت آقای یونسی بیش از ۱۷۰۰ پروژه نیمهتمام و راکد در استان وجود داشت که امروز همه فعال شدهاند و تا پایان امسال درصد بالایی از آنها به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین با اشاره به معضل چند دههای پسماند در مازندران تأکید کرد: با جذب سرمایهگذاران علاقهمند پروژههای بزرگ مدیریت پسماند و کارخانههای بازیافت در شهرهایی، چون ساری، قائمشهر، بابل، آمل، تنکابن و رامسر در حال تکمیل است و تا پایان امسال ۷۰ درصد مشکل پسماند استان برطرف میشود.
تولایی خدمت به مردم مازندران را مأموریت اصلی دولت پزشکیان و تیم آقای یونسی دانست و تصریح کرد: همه مردم استان شایسته توسعهای در شأن و منزلت مازندران است.
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بر حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران متعهد و پاکدست تأکید کرد و با اشاره به رهنمودهای استاندار مازندران گفت: سه خط قرمز مدیریتی استان ولایت، شرعیت و دست پاکی است و هر مدیری باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی ادامه داد: مبنای حرکت دولت چهاردهم همچون دولتهای گذشته رضای خدا و رضایت مردم است و سرمایهگذاران نقش اصلی را در توسعه پایدار استان ایفا میکنند.
تولایی خطاب به مدیران شهرستانی تأکید کرد: بقای مدیریت در رضایت مردم است، نه دررضایت مافوق چراکه رضایت مردم رضایت خداوند را به همراه خواهد داشت.
این مسئول گفت: هیچ ادارهای حق ندارد کار خود را به اداره کل یا فرمانداری منتقل کند هر اداره موظف است مشکلات را در همان سطح حل کند و تنها در صورت قصور فرماندار با آن اداره متخلف برخورد خواهد کرد.
وی با یادآوری رشادتهای شهدا و ایثارگران گفت: ما منتی بر مردم نداریم بلکه بدهکار مردم هستیم حقوق ما از مالیات و درآمدهای ملی مردم پرداخت میشود و باید با عزت و کرامت با آنان رفتار کنیم.