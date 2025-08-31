به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در سفر استاندار مرکزی به شهرستان شازند که با هدف افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت انجام شد، ۱۷ زمین چمن مصنوعی دهیاری‌های شهرستان به صورت متمرکز در روستای تحت محل افتتاح شد.

این پروژه‌ها در روستا‌های تحت‌محل، حسن آباد، الرج، قره‌بنیاد، چقاسیاه، بهمنی، پرکله، حک‌سفلی، ضیا‌آباد، غینر، کزاز، حصار‌محمدیه، باغ‌برآفتاب، عنبرته، زنگدر، واشه و کرک افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

طرح احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در استان مرکزی با هدف توسعه فوتبال در سطوح پایه نیز آغاز شده که این اقدام، گامی مؤثر در تقویت فوتبال استان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد ورزشکاران جوان است.