طرح‌های عمرانی، درمانی، کشاورزی و ورزشی با هزینه ۱۲۶ میلیارد تومان در بختگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،چند طرح عمرانی، درمانی، کشاورزی، ورزشی و خدماتی با هزینه معادل ۱۲۶ میلیارد تومان در شهرستان بختگان افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل بهره برداری از بخش‌های اطفال، داخلی، بخش رادیوگرافی و عکس برداری دندان در بیمارستان ۳۲ تختخوابی خیرساز امام هادی این شهرستان با ۱۵ میلیارد تومان، روکش آسفالت جاده ارتباطی بختگان به سرچهان به طول ۲۰ کیلومتر با هزینه ۵۰میلیارد تومان اجرا شد.

همچنین یک طرح کشاورزی گلخانه‌ای در روستای کوشکک با سرمایه‌گذاری ۶میلیارد و‌۷۰۰ میلیون تومان، زمین چمن مصنوعی روستای حسن‌آباد با هزینه بیش از سه میلیارد تومان، آزمایشگاه مرکز جامع سلامت روستای قاسم آباد از توابع بخش حنا از طرح‌هایی بود که در این شهرستان به بهره برداری رسید.

طرح ۲۲۱ واحد مسکن با هزینه بیش از ۷۰ میلیارد تومان به صورت نمادین با افتتاح یک واحد مسکونی نیز از جمله این طرح‌هایی بود که افتتاح شد.

شهرستان بختگان در شرق فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.