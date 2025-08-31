به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اقدام با هدف ایجاد فضایی بهداشتی، ایمن و مناسب برای دانش‌آموزان و کادر آموزشی، پیش از بازگشایی مدارس صورت می‌گیرد.

طرح "استقبال از مهر" در منطقه ۲۲ با محوریت ارتقاء کیفیت خدمات شهری در محیط‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده است.

اقدامات اجرایی شامل شستشوی کامل درها، تابلوها، سرویس‌های بهداشتی، رفت و روب و پاکسازی محوطه داخلی و بیرونی مدارس و همچنین رسیدگی و بهبود فضای سبز این مراکز آموزشی است.