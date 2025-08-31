به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قباد ناصری همزمان با هفته دولت ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای دولت، عملکرد یک‌ ساله این شرکت را تشریح و اظهار کرد: در پیشبرد رسالت اصلی شرکت، تحقق حدود ۱۰۰ درصدی برنامه تولید نفت خام را می‌توان به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین دستاورد این شرکت در دولت چهاردهم برشمرد.

وی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون را راهبر کریدور اصلی انتقال نفت خام حوزه‌های غرب و شرق رودخانه کارون به سوی مبادی پالایشگاهی و صادراتی معرفی کرد که در گستره‌ای ۳ هزار و ۸۰ کیلومتری با تحت اختیار داشتن میدان‌های مارون، کوپال و شادگان سهمی ۱۵ درصدی از تولید نفت خام کشورمان دارد.

تولید، هم جهشی هم صیانتی

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون گفت: با انجام اقدام‌های مؤثر در حوزه تعمیر، ترمیم و توسعه چاه‌های تحت راهبری، افزایش تولید را تحقق بخشیدیم. افزون بر آن با احداث ۱۸ کیلومتر خط لوله ۱۰ اینچ جهت انتقال نفت نمکی از واحد بهره‌برداری شماره ۵ به واحد بهره‌برداری شماره ۳ مارون، از کاهش تولید نفت به میزان ۲۵ هزار بشکه در روز در زمان تعمیرات اساسی مخزن ائتلاف‌کننده و ۱۵ هزار بشکه در روز در حالت عادی جلوگیری کردیم.

ناصری افزود: همچنین احداث ۱۷ کیلومتر خط لوله ۱۰ اینچ انتقال نفت نمکی از واحد بهره‌برداری کوپال به مارون ۱ با ظرفیت ۱۵ هزار بشکه در روز سبب افزایش تولید از چاه‌های بسته به میزان ۸ هزار بشکه در روز شد؛ بیش از ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام را با استفاده از دستگاه‌های تفکیک گر سیار نفت (MOS) و فرآورش سیار نفت (MOS) به مدار تولید بازگرداندیم؛ با انجام موفقیت‌آمیز عملیات مانده‌یایی در یکی از چاه‌های بنگستانی بدون استقرار دکل و بستن چاه به‌مدت ۶۰ روز از کاهش تولید به مقدار ۱۵۰ هزار بشکه جلوگیری شد و با اجرای اصلاحیه‌های فرایندی، افزایش ظرفیت انتقال و فرآورش نفت نمکی، افزون بر جلوگیری از کاهش تولید، از گازسوزی به مقدار ۲۰ میلیون فوت‌مکعب در روز نیز جلوگیری شد. هرکدام از این دستاوردها در نوع خود کم‌نظیر است و تاریخچه‌هایی از انجام مطالعات دقیق و بررسی‌های هوشمندانه و آینده‌نگر دارد.

وی ادامه داد: در همراهی با پروژه‌های کلان شرکت ملی نفت و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با محوریت جمع‌آوری گازهای همراه، ما نیز موضوع گاز را کاملاً راهبردی پیش بردیم و با بهره‌برداری از خط لوله ۲۰ اینچ جدید انتقال گاز شیرین واحد بهره‌برداری شماره ۶ روزانه حدود ۶ میلیون فوت‌مکعب گاز مشعل را جمع‌آوری کردیم. از طرح جمع‌آوری گازهای ترش مجتمع صنعتی شماره ۵، گازسوزی را به مقدار ۱۰ میلیون فوت مکعب در روز کاهش دادیم و دوباره یک ردیف از ایستگاه تزریق گاز مارون را با ظرفیت تزریق روزانه ۳۵۰ میلیون فوت‌مکعب گاز به میدان مارون راه‌اندازی کردیم.

درخشش نخبگان در بخش ساخت داخل

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون تصریح کرد: کارخانه ان‌جی‌ال ۴۰۰ الف به موازات کارخانه گاز و گاز مایع ۴۰۰ با هدف استفاده حداکثری از امکانات موجود را در فهرست تعمیرات اساسی قرار داده‌ایم که با انجام آن افزون بر افزایش ۲ هزار بشکه‌ای در میزان استحصال مایعات، از ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز گازسوزی شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز مارون و آغاجاری با ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در سال جلوگیری خواهد شد، همچنین تعمیرات اساسی ایستگاه تزریق گاز کوپال را نیز در دستور کار قرار دادیم و تزریق روزانه ۷۵ میلیون فوت مکعب گاز خشک به میدان کوپال تثبیت شد.

ناصری گفت: شاید بتوان مهم‌ترین دستاورد مهندسی شرکت را ساخت نمک‌گیر برقی مجهز به میدان الکتریکی AC/DC با ظرفیت ۱۰ هزار بشکه در روز برشمرد که به‌طور کامل از سوی کارشناسان شرکت طراحی، ساخته و راه‌اندازی شد و نقشی کلیدی را در پایداری تولید و کیفیت نفت ایفا می‌کند. یکی دیگر از شاهکارهای مهندسی همکارانم، طراحی و ساخت یک دستگاه تفکیک‌گر سیار نفت (MOS) با ظرفیت فرآورش روزانه ۵ هزار بشکه نفت است که در نوع خود کم‌نظیر است.

وی بیان کرد: افزون بر این تعمیر، انتقال، نصب و بهسازی ساختار داخلی و راه‌اندازی یک دستگاه نمک‌گیر برقی فرسوده نمک‌زدایی مارون ۱ با ظرفیت ۵۵ هزار بشکه در روز به واحد نمک‌زدایی مارون ۵ به‌منظور کنترل کیفیت نفت صادراتی نیز را در یک سال اخیر به انجام رساندیم و پمپ‌های گریز از مرکزی را در مجتمع‌های صنعتی نصب و راه‌اندازی کردیم که ظرفیت تزریق روزانه پساب‌های نمک‌زدایی به چاه‌های دفعی را تا ۱۵ هزار بشکه افزایش داد. افزون بر این موارد، ۶ هزار و ۶۱۳ قطعه مورد نیاز ماشین‌آلات فرآیندی را با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی بومی‌سازی کردیم.

پروژه‌های شاخص مناطق نفت‌خیز

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون گفت: تیدا نخستین نسخه ایرانی توربین‌های گازی پیشرفته است که به همت متخصصان داخلی و در نتیجه تعامل کارشناسان صنعت نفت و بخش خصوصی بومی‌سازی و ساخته و در ایستگاه تقویت فشار شماره ۴ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون نصب و با موفقیت راه‌اندازی شد.

ناصری ادامه داد: نمونه‌های مشابه خارجی این توربین با توان ۴ هزار اسب بخار بخشی از کالاهای تحریمی به‌شمار می‌آیند، اما فرزندان ایران موفق شدند با انجام تغییرات، نسخه ایرانی توربین را با توان ۴ هزار و ۵۰۰ اسب بخار توسعه دهند که به‌نوبه خود نقشی مهم و حیاتی را در فرایند تولید به‌ویژه در بخش جمع‌آوری و فشارافزایی گازهای همراه ایفا می‌کند.

ناصری با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب عملیات احداث یک واحد تصفیه‌خانه آب صنعتی با ظرفیت انتقال روزانه ۸ هزار مترمکعب به مجتمع‌های شش‌گانه مارون، کوپال و آب تیمور با اعتبار ۸.۵ میلیون یورو را در محدوده جغرافیایی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون آغاز کرده است، تصریح کرد: این شرکت همچنین عملیات احداث پل بتنی کریدور روگذر رودخانه جراحی با اعتباری بالغ بر یک همت در دست اجرا دارد. روی این سازه خطوط حیاتی انتقال نفت و گاز از حوزه‌های غرب و شرق کارون به همراه تجهیزات وابسته مستقر خواهد شد، همچنین ظرفیت لازم برای توسعه خطوط لوله در آینده پیش‌بینی شده است.

مردم در اولویت همیشگی، در یک سال اخیر بیشتر

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون با اشاره به اینکه اقدام‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی بسیار متنوع و پرشمار است، تصریح کرد: خدمات شرکت در عمران، آموزش و فرهنگ تأثیر شگرفی بر جوامع محلی همجوار تأسیسات داشته است. در بخش توسعه زیرساخت‌های آموزشی، احداث ۶ کلاس درس در مدرسه نور بخش غیزانیه اهواز، احداث مدرسه ۳ کلاسه ملاصدرا در روستای شهید شجیرات بخش غیزانیه اهواز، بهسازی مدارس شهید رجایی روستای چمبه بخش غیزانیه اهواز، بهسازی مدرسه باقرالعلوم روستای طُویله کوچک در بخش غیزانیه اهواز، نوسازی مدرسه سوم شعبان روستای بیت باوی بخش مشراگه رامشیر، تأمین و توزیع ۵ هزار بسته نوشت‌افزاری میان دانش آموزان کم برخوردار شاغل به تحصیل در مدارس همجوار تأسیسات، ارائه آموزش‌های ایمنی به دانش‌آموزان مدارس همجوار تأسیسات، آسفالت خیابان منتهی به مدرسه ملاصدرا روستای شجیرات و تخصیص ۲۱ دستگاه مینی‌بوس جهت تردد دانش آموزان رامشیر، رامهرمز و غیزانیه را مهم‌ترین اقدامات شرکت می‌دانم.

ناصری گفت: افزون بر این موارد، زیرسازی و آسفالت جاده مشترک چاه شماره ۱۰ شادگان و روستای فرحه، نوسازی مسجد صاحب‌الزمان غیزانیه بزرگ، مرمت و بهسازی دو خانه بهداشت در بخش غیزانیه، ترمیم و بهسازی جاده آسفالت دسترسی به روستای غدیر سبع، احداث موکب اربعین در مرز چزابه و برپایی ایستگاه‌های صلواتی و پشتیبانی مواکب در مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف، برگزاری جشن‌های اعیاد مذهبی در روستاهای همجوار تأسیسات، تأمین ماشین‌آلات راه‌سازی علاوه بر، پیکاب آمبولانس و ماشین آتش‌نشانی به‌منظور ارائه خدمات موردی به مناطق همجوار و تهیه ۳ هزار بسته کمک معیشتی در قالب رزمایش کمک‌های مؤمنانه جهت تقدیم به خانوارهای کم برخوردار و تحویل آن به فرمانداری‌های رامشیر رامهرمز و باوی علاوه بر بخشداری غیزانیه را نیز در راستای خدمت همجواران به انجام رساندیم. اکیپ‌های خونگیری را نیز در ستاد مرکزی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون مستقر کردیم و با احداث یادمان، افتخار بزرگ میزبانی یک شهید گمنام را در شرکت به‌دست آوردیم که موجب خیر و برکت صدچندان شد.

به گفته وی، همزمان با هفته دولت، ۷۴ دستگاه خودرو تویوتا های‌لوکس دوکابین عملیاتی جایگزین خودروهای فرسوده شد تا با بهینه شدن ۵۰ درصدی ناوگان، ایمنی سرمایه‌های انسانی تأمین و از محیط زیست با کاهش قابل‌توجه سوخت، محافظت شود، البته این نوسازی تأثیر مستقیم و مثبتی بر تولید پایدار نیز دارد. مقرر شده است تا ۳۵ دستگاه دیگر نیز به دارایی‌ها شرکت افزوده شود.