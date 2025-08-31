ترکیه در رسمیت بخشیدن به فعالیت پایانههای مرزی تازه تاسیس تسریع کند
استاندار آذربایجان غربی در دیدار خدا حافظی سرکنسول ترکیه در ارومیه ضمن قدردانی از تلاشهای وی در تقویت مناسبات دو کشور، خواستار تسریع طرف ترک در رسمیت بخشیدن به فعالیت پایانههای مرزی تازه تاسیس کوره رش در سلماس و ساری سو در ماکو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا رحمانی در این دیدار که در محل استانداری آذربایجان غربی انجام شد افزود: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت راهبردی و همسایگی با ترکیه آمادگی دارد در زمینه تحقق اراده روسای دو کشور برای افزایش سطح مبادلات تجاری سالانه میان ایران و ترکیه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نقش آفرینی کند.
وی خطاب به سرکنسول ترکیه در ارومیه گفت: امیدوارم با خاطره خوبی ارومیه را ترک کنید و در ماموریتهای جدید خود در ترکیه در توسعه مناسبات دو کشور و استان ما با استانهای مرزی ترکیه همچنان منشاء اثر باشید.
سرکنسول ترکیه در ارومیه هم در این دیدار گفت: طی مدت ماموریت خود در ارومیه از همه توان و ظرفیت خود برای ارتقاء سطح مناسبات دو کشور استفاده کردم و در بازگشت به ترکیه نیز پیگیر برنامههای آینده دو کشور خواهم شد.
عادل جنت آکبال از مساعدت و همکاریهای استانداری آذربایجان غربی و مسوولان محلی در بازسازی ساختمان سرکنسولگری ترکیه در ارومیه و نیز از تلاش انجام شده در بازسازی جادههای منتهی به مرز رازی و نیز توسعه طرحهای پایانههای مسافری این مرز قدردانی کرد.
وی گفت: همه بسترها برای فعالیت جانشین او که قرار است به زودی در ارومیه مستقر شود فراهم است و خود وی نیز در ترکیه پیگیر بخشی از توافقات بر زمین مانده ازجمله نشست مشترک استانداران مرزی با آذربایجان غربی و رسمیت بخشیدن به فعالیت پایانههای تازه تاسیس میان دو کشور خواهد بود.
توسعه رویکردهای دیپلماسی و تقویت مراودات مرزی با کشورهای همسایه به ویژه استانهای مرزی ترکیه از برنامههای اصلی و اولویت دار استاندار آذربایجان غربی در راستای سیاستهای دولت وفاق است.
استان آذربایجان غربی با ۵۶۶ کیلومتر مرز مشترک با چهار استان ترکیه و نیز چندین پایانه فعال از جمله پایانههای بازرگان، رازی و سرو جایگاه ممتاز در مناسبات دو کشور دارد و به عنوان دروازه اتصال ایران به اروپا محسوب میشود.