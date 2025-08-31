پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت شهدای هشتم شهریور؛ شهیدان رجایی و باهنر در مسجد حضرت حمزه (ع) محله نخل پیرمرد بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بازرسی استانداری هرمزگان در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: این ایام یادآور ایثار و فداکاری خادمان واقعی مردم همچون شهیدان رجایی و باهنر است که با جان خود از ارزشهای انقلاب اسلامی پاسداری کردند.
حجت الاسلام محمد اعتمادی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه دولت اسلامی افزود: مهمترین شاخص دولت اسلامی، توجه به خدا و عمل بر مبنای ارزشهای اسلامی است و هر مسئولی باید جایگاه خود را در نظام اسلامی بازشناسی و بازخوانی کند.
بیشتر بخوانید؛ دیدار استاندار هرمزگان با خانواده ۳ شهید
وی گفت: هفته دولت فرصتی ارزشمند برای نخبگان بیرون از دولت، کارکنان و مدیران داخل دولت است تا عمل خود را در حوزه خدمتگزاری به مردم، با معیارهای اسلامی تطبیق دهند.
مدیرکل بازرسی استانداری هرمزگان افزود: متأسفانه گاهی برخی مسائل مهم در حوزه مسئولیتها و جایگاهها نادیده گرفته میشود و همین امر موجب میشود که کارکرد دولت در برخی عرصهها تضعیف شود.