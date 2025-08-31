وی افزود:در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، شاهد تدابیر حکیمانه و مدیریت عالی مقام معظم رهبری، تلاشهای خستگیناپذیر رئیسجمهور و هیأت دولت و همچنین اتحاد و همدلی مردم بودیم که به پیروزیهای ارزشمندی در برابر دشمنان انجامید؛ در حالیکه تمامی قدرتهای معاند علیه کشور متحد شده بودند.
استاندار آذربایجان غربی ادامه داد:همزمان با هفته دولت، معاون رئیسجمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان، چندین طرح مهم را افتتاح کردند.
رحمانی گفت:در این سفر تنها در حوزه ارتباطات، ۱۸۱ پروژه به بهرهبرداری رسید که گامی مهم در توسعه زیرساختهای ارتباطی و ارتقای خدمات به مردم محسوب میشود.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی بیان کرد:پروژههای حوزه ارتباطات بهعنوان بخشی از زیرساختهای حیاتی استان، نقش کلیدی در بهبود خدمات عمومی و همچنین رونق کسبوکارهای مردمی ایفا میکنند؛ به همین دلیل، افتتاح این پروژهها در هفته دولت از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
وی افزود:از جمله پروژههای به بهرهبرداری رسیده در این بخش میتوان به توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای پوشش تلفن همراه در مناطق شهری و روستایی، بهبود اینترنت پرسرعت خانگی و تجاری و ایجاد مراکز خدمات دولت هوشمند اشاره کرد.
او بیان کرد:سه ستاد مهم شامل ستاد سرمایهگذاری و توسعه، ستاد توسعه فرصتهای اقتصادی مرز و ستاد احیای دریاچه ارومیه بهعنوان ستادهای محوری در استان فعال شدهاند؛ علاوه بر این، ستاد فناوری و دانشبنیان نیز با هدف توسعه فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نوآورانه آغاز به کار خواهد کرد.
استاندار آذربایجان غربی افزود:بهرهبرداری از ظرفیت فناوری اطلاعات و شرکتهای دانشبنیان در حوزههای مختلف، بهویژه در طرحهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، از جمله برنامههای اصلی استان بهشمار میرود؛ در همین راستا، نخستین دهکده فناورانه نیز بهصورت پایلوت در یکی از روستاهای آذربایجانغربی اجرا خواهد شد.
وی گفت:هفته دولت امسال تنها به افتتاح پروژههای عمرانی محدود نشد، بلکه شاهد آغاز جهتگیریهای جدید در حکمرانی استانی با محوریت فناوری، نوآوری و توسعه پایدار بودیم.
رضا رحمانی گفت:در هفته دولت، یکهزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید؛ همچنین ۱۸ هزار واحد مسکونی دیگر در حال احداث است که به تدریج افتتاح خواهند شد.
وی افزود:در حوزه عمران روستایی نیز طرح هادی در ۱۲۳ روستا به بهرهبرداری رسید و طبق برنامهریزیها، طی ماههای آینده عملیات آسفالتریزی در ۶۰۰ روستا آغاز خواهد شد.
رحمانی گفت:آذربایجانغربی از نظر جمعیت روستایی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد و بخش عمدهای از مردم این استان در روستاها زندگی میکنند؛ از این رو، تدوین و اجرای برنامههای منسجم در حوزه توسعه روستایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود:آذربایجانغربی باید در حوزههای اقتصادی، تولید، معیشت و درآمد به جایگاه پیشرو در کشور دست یابد؛ در این مسیر، جذب سرمایهگذاری، اجرای طرحهای عمرانی، و افزایش سطح درآمد روستاییان میتواند نقش مهمی در رونق پایدار روستاها ایفا کند.
استاندار آذربایجان غربی در پایان گفت:این استان ظرفیتهای ارزشمندی در بخشهای مختلف دارد که باید در قالب زنجیره ارزش سرمایهگذاری تعریف شود تا بستر اجرای پروژههای بزرگمقیاس و راهبردی در آذربایجانغربی فراهم آید.