وی افزود:در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، شاهد تدابیر حکیمانه و مدیریت عالی مقام معظم رهبری، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور و هیأت دولت و همچنین اتحاد و همدلی مردم بودیم که به پیروزی‌های ارزشمندی در برابر دشمنان انجامید؛ در حالی‌که تمامی قدرت‌های معاند علیه کشور متحد شده بودند.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد:همزمان با هفته دولت، معاون رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان، چندین طرح مهم را افتتاح کردند.

رحمانی گفت:در این سفر تنها در حوزه ارتباطات، ۱۸۱ پروژه به بهره‌برداری رسید که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای خدمات به مردم محسوب می‌شود.