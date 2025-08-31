ورود و تاثیر گرد و خاک عراقی از اواسط وقت امروز در آبادان و خرمشهر پیش بینی می شود.

گرد و خاک در راه آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هشدار مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان

ورود و تاثیر گرد و خاک عراقی از اواسط وقت یکشنبه ۹ شهریور تا اواخر وقت یکشنبه در مناطق غرب، جنوب غرب و مرکزی استان که سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز دوشنبه (بویژه روز دوشنبه) سرعت وزش باد‌ها در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی بصورت متوسط خواهد بود.

شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است. طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.