پخش زنده
امروز: -
در گفتوگوی شبکه خبر با دکتر شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما، جزئیات جذب دانشجو در آزمون سراسری ۱۴۰۴ و برنامههای تحولی این دانشگاه تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر اسفندیاری با اشاره به قدمت ۵۵ ساله دانشگاه صدا و سیما، آن را قدیمیترین دانشگاه حوزه هنر و رسانه در ایران خواند.
وی گفت: «این دانشگاه در پنج دهه گذشته هزاران چهره شاخص را تربیت کرده است.»
دکتر اسفندیاری مهمترین مزیت دانشگاه را امکان کسب تجربه عملی در محیطی تخصصی دانست و افزود: «دانشجویان از استودیوها و آزمایشگاههای مجهز به تجهیزات حرفهای که مشابه سازمان صدا و سیماست، بهره میبرند و امکان گذراندن دوره کارآموزی در داخل سازمان برای آنها فراهم است.»
رئیس دانشگاه نرخ اشتغال فارغالتحصیلان در این سازمان طی پنج سال اخیر را ۸۰ درصد عنوان کرد.
دکتر اسفندیاری از راهاندازی رشته مستقل «فیلمنامهنویسی» به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر دانشگاه خبر داد و اعلام کرد: پس از حدود چهار دهه، آرزوی دیرینه اهالی سینما و تلویزیون برای ایجاد این رشته محقق شد.
وی با اشاره به سابقه ارائه فیلمنامهنویسی به عنوان یکی از گرایشهای رشته سینما از سال ۱۳۶۵، افزود: در سیستم قبلی، زمان دو ساله برای آموزش جامع این رشته کافی نبود و گرایش فیلمنامه همواره در مقایسه با کارگردانی مظلوم واقع میشد.
رئیس دانشگاه صدا و سیما با تأکید بر گستردگی حوزه فیلمنامهنویسی فراتر از سینما، گفت: «امروز با گونههای مختلفی شامل فیلمنامه انیمیشن، مستند، فیلم کوتاه و سریال مواجهیم که برای تلویزیون ضروری هستند.
یک فیلمنامهنویس علاوه بر تسلط بر تکنیک، باید با ادبیات کهن ایران و جهان، ادبیات مقاومت و قصههای دینی آشنا باشد.»وی افزود: این رشته با همکاری جمعی از استادان و فیلمنامهنویسان صاحبنام به مدیریت دکتر مسعود نقاشزاده طراحی و پس از تصویب در وزارت علوم، امسال برای اولین بار در دفترچه کنکور هنر گنجانده شده است.
اسفندیاری با اشاره به ارائه خوابگاه، کمک هزینه تحصیلی، امکانات ورزشی و کتابخانهای، گفت: این دانشگاه دارای استودیوها و آزمایشگاههای مجهز رادیویی و تلویزیونی است که در هیچ دانشگاه دیگری یافت نمیشود.
وی از وجود یک شبکه اختصاصی برای پخش آثار دانشجویان خبر داد و افزود: شاید تنها دانشگاهی هستیم که بودجه تولید برای کارهای دانشجویی اختصاص میدهیم.
آثار دانشجویان در جشنوارههای داخلی و بینالمللی درخشش داشته و حتی برخی در شبکههای سراسری پخش شدهاند.
رئیس دانشگاه صدا و سیما با اشاره به رشد ۲۹ پلهای رتبه دانشگاه در رتبهبندی وزارت علوم و رسیدن به جایگاه ۶۰ در بین حدود ۱۳۰ دانشگاه، این موفقیت را عامل افزایش اقبال به دانشگاه دانست.
اسفندیاری با اشاره به حمایت دکتر جبلی، رئیس سازمان از برنامههای تحولی دانشگاه، از بازنگری اساسی در رشتههای موجود خبر داد و گفت: ما رشتههای موجود را کاملاً بازبینی کرده و آنها را با نیازهای سازمان صداوسیما هماهنگ کردهایم ، برای مثال، رشته روزنامهنگاری به روزنامهنگاری رادیو و تلویزیون تبدیل شد و رشته مدیریت رسانه به مدیریت رسانه خدمت عمومی تغییر یافت. همچنین دو رشته میان رشتهای یعنی «فلسفه رسانه» و «دین و رسانه» را نیز راه اندازی کردیم.
رئیس دانشگاه صداوسیما از طراحی رشتههای جدید خبر داد و گفت: رشته سیاستگذاری و تنظیمگری رسانه را برای پاسخگویی به نیازهای نظارتی فضای رسانهای جدید ایجاد کردهایم که مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته است.
اسفندیاری به برنامههای توسعهای دانشگاه اشاره کرد و افزود: در مقطع دکتری، علاوه بر دوره مطالعات رادیو و تلویزیون که اولین و قدیمیترین دوره در کشور است، دوره دکتری فرهنگ و رسانه نیز راهاندازی شده است.
همچنین برنامههایی برای راهاندازی رشته صدابرداری در مقطع کارشناسی در دست داریم.
دکتر اسفندیاری در پایان از تمام داوطلبان علاقهمند به حوزه رسانه دعوت کرد با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته، از امکان تحصیل در رشتههای تخصصی این دانشگاه بهرهمند شوند.