به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طی مراسمی با حضور اقلیمیان فرماندار، فتحعلی نژاد رئیس اداره گاز چایپاره و اعضای شورای اداری شهرستان در روستای فیض آباد، گاز ۴ روستای چایپاره به مرحله بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره گاز چایپاره در این مراسم با بیان اینکه این پروژه با صرف اعتبار ۲۵ میلیارد تومان اجرایی شده است، گفت: با گازدار شدن این روستا‌ها در مجموع درصد بهره مندی خانوار روستایی به ۹۸ درصد رسیده و با اتمام گازرسانی به یک روستای در دست اجرا تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار شهرستان گازدار خواهند شد.

فتحعلی نژاد این چهار روستا را شامل روستای حمزیان علیا، حمزیان سفلی، فیض آباد و علی آباد اعلام کرد.