پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: همکاریهای این ادارهکل با بهزیستی استان افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،علیرضا جیلان گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برای همکاری با بهزیستی آمادگی کامل دارد.
وی افزود: تقویت بازاریابی و بهرهمندی از فرصتهای نمایشگاهی برای فروش انواع تولیدات و محصولات صنایعدستی و هنرهای سنتی میتواند به رونق این حوزه کمک کند.
جیلان گفت: در این راستا باید برگزاری دورههای آموزشی با هدف آشنایی بیشتر هنرمندان از نحوه بازاریابی و فروش انواع محصولات و تولیدات صنایعدستی و هنرهای سنتی در دستور کار قرار گیرد.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر برخی رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری باززندهسازی شده است که نقش مهمی در جلوگیری از فراموشی این رشتهها دارد.
جیلان گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد تفاهمنامهای با ادارهکل بهزیستی استان برای رونق حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی و آموزش افراد زیرپوشش این ادارهکل منعقد کند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: هماکنون ۹۰ رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی در این استان فعال است.
اسماعیل رمضانی افزود: تولیدات صنایعدستی و هنرهای سنتی دارای ارزش افزوده بالایی است و بههمین علت در اشتغالزایی و رونق اقتصادی نقشآفرینی میکند.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری دو بازارچه دایمی دارد که یکی از آنها در میدان قدس شهرکرد و دیگری در پل مصلی بروجن مستقر است.
رمضانی افزود: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری آمادگی دارد تا افراد زیرپوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) را آموزش دهد.
وی یادآور شد: یکی از غرفههای بازارچه صنایعدستی و هنرهای سنتی میدان قدس شهرکرد پس از فراهم شدن شرایط در اختیار هنرمندان زیرمجموعه بهزیستی چهارمحال و بختیاری قرار میگیرد تا بتوانند تولیدات خود را بهتر در بازار عرضه کنند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: خروجی این نشستها باید به توانمندسازی نیروهای زیرپوشش این ادارهکل منجر شود که این مهم به تعامل بیشتر نیاز دارد.
معصومه محمدی جامعه هدف زیرپوشش ادارهکل بهزیستی چهارمحال و را افزونبر ۹۱ هزار اعلام و تأکید کرد: هماکنون ۲۰ کارگاه تولیدی و مرکز حرفهآموزی زیرمجموعه این ادارهکل با هدف خدماترسانی به جامعه هدف فعالیت میکند.
وی با اشاره به ضعیف بودن وضعیت بازاریابی و فروش انواع محصولات صنایعدستی و هنرهای سنتی تولیدی از سوی افراد زیرپوشش بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: برنامهریزی برای راهاندازی غرفههای مشخصی بهمنظور جمعآوری، نمایش، ارائه و فروش این محصولات بهصورت تجمیعی و مستقیم به رونق در این موزه کمک میکند.
محمدی گفت: ادارهکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری به کارفرمایانی که برای افراد زیرپوشش این ادارهکل اشتغالزایی کنند تسهیلات ارزانقیمت بلندمدت بهازای یک تا ۴۰ نفر پرداخت میکند.
وی یادآور شد: بهزیستی به هر کارفرمایی که برای معلولان اشتغالزایی کند سهم بیمه کارفرما و ۵۰ درصد حقوق نیرو را بهعنوان مشوق در پایان سال پرداخت میکند.
محمدی اضافه کرد: ارتقای توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار افراد زیرپوشش بهزیستی چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف، برنامهها و اولویتهای این ادارهکل بهشمار میرود.