مدیرکل مدیریت بحران مازندران از اختصاص ۱۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار در سال نخست دولت چهاردهم برای بازسازی و بازتوانی مناطق حادثهدیده استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: در هفته دولت امسال ۹۰ پروژه بازسازی و بازتوانی شد که با اعتبار بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افتتاح میشود.
حسینعلی محمدی شیرکلایی، اظهار کرد: از آغاز به کار دولت چهاردهم، برنامههای استان در چهار محور پیشبینی و پیشگیری، آمادگی، پاسخ به حوادث و بازسازی و بازتوانی دنبال شده است.
وی افزود: در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم و با استفاده از ظرفیت بند «میم» ماده ۲۸، اعتباری بالغ بر ۱۱۷۰ میلیارد تومان به مدیریت بحران استان اختصاص یافت که در قالب ۵۰۲ پروژه اجرایی آغاز شده است. این میزان اعتبار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۵ برابری داشته است.
محمدی با اشاره به پروژههای هفته دولت ادامه داد: در سال جاری، ۹۰ پروژه بازسازی و بازتوانی با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح میشود. این پروژهها مربوط به بازماندههای حوادثی، چون سیل ۱۳۹۸ است که اکنون تکمیل و بهرهبرداری خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: تاکنون با اعتباری بیش از ۴۲۰ میلیارد رالس، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان به ۱۶۸۵ کیلووات افزایش یافته است. علاوه بر این، برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان ۱۲۰ هکتار زمین در ساری، ۵ هکتار در جویبار و ۱۵ هکتار در کجور اختصاص یافته که هدفگذاری آن دستیابی به ظرفیت ۷۰ مگاواتی است.