بیش از ۲۱ هزار مترمربع از اراضی ملی در شهرستان سوادکوه شمالی آزادسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی گفت: در اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، طی چهار ماهه نخست امسال ۲۱ هزار و ۴۲۸ مترمربع از اراضی متصرفی این شهرستان خلع ید و به وضع سابق اعاده شد.
حجتالاسلام کریمی افزود: در جریان اجرای این حکم قضایی، ۲۷ بنای احداثی غیرمجاز در محدوده مورد نظر تخریب و اراضی پاکسازی شد.
وی تأکید کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با متخلفان و متعرضان به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.