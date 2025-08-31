به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب سوادکوه شمالی گفت: در اجرای ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، طی چهار ماهه نخست امسال ۲۱ هزار و ۴۲۸ مترمربع از اراضی متصرفی این شهرستان خلع ید و به وضع سابق اعاده شد.

حجت‌الاسلام کریمی افزود: در جریان اجرای این حکم قضایی، ۲۷ بنای احداثی غیرمجاز در محدوده مورد نظر تخریب و اراضی پاکسازی شد.

وی تأکید کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با متخلفان و متعرضان به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.