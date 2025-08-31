پخش زنده
آیین نکوداشت هوشمندسازی ۹۳ درصد از کلاسهای مدارس شهرستان نطنز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین که معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، با افتتاح تعدادی از کلاسهای هوشمند، از تلاشهای مسئولان و خیران مدرسهساز قدردانی شد.
استاندار اصفهان نیز در پیامی مکتوب ضمن قدردانی از فرماندار، مدیران آموزش و پرورش و خیران این شهرستان، این دستاورد را اقدامی ارزشمند و الگویی برای سایر مناطق استان دانست.