به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت: نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار با اجرای گشت شبانه روزی، دو قطعه زمین ملی در حلیمه جان را که غیرقانونی تصرف شده بود شناسایی کردند.

اسماعیل احمدی ملکوت افزود: این دو قطعه زمین به متراژ هزار و ۵۰۰ متر مربع و ۶۰۰ متر مربع در روستای حلیمه جان از دست متصرفان خارج و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران بازپس گیری شد.

وی افزود: این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.