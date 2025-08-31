پخش زنده
دو قطعه زمین ملی در روستای گردشگری حلیمه جان رودبار از دست متصرفان پس گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رودبار با اجرای گشت شبانه روزی، دو قطعه زمین ملی در حلیمه جان را که غیرقانونی تصرف شده بود شناسایی کردند.
اسماعیل احمدی ملکوت افزود: این دو قطعه زمین به متراژ هزار و ۵۰۰ متر مربع و ۶۰۰ متر مربع در روستای حلیمه جان از دست متصرفان خارج و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران بازپس گیری شد.
وی افزود: این مقدار زمین در همین منطقه به قیمت بیش از ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.