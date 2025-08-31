به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ریباز میرزایی با اشاره به جایگاه ویژه سردشت در گردشگری طبیعی و بوم‌گردی اظهار کرد: سال گذشته نیز بیش از ۲۵۰ هزار گردشگر به این شهرستان سفر کرده و از مناطق دیدنی آن بازدید داشتند.

وی افزود: تمامی امکانات لازم برای خدمات‌دهی مطلوب به مسافران و گردشگران در سردشت فراهم است. هم‌اکنون این شهرستان دارای ۱۴ اقامتگاه بوم‌گردی فعال در هشت روستای گردشگری با ظرفیت بیش از ۷۰۰ نفر و همچنین یک مهمانپذیر است که در روز‌های پایانی تابستان میزبان مسافران و علاقه‌مندان به طبیعت و تاریخ از نقاط مختلف کشور هستند.

میرزایی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.