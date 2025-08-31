بازدید بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر از جاذبههای طبیعی و تاریخی سردشت
فرماندار سردشت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر از جاذبههای طبیعی و تاریخی این شهرستان بازدید کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ ریباز میرزایی با اشاره به جایگاه ویژه سردشت در گردشگری طبیعی و بومگردی اظهار کرد: سال گذشته نیز بیش از ۲۵۰ هزار گردشگر به این شهرستان سفر کرده و از مناطق دیدنی آن بازدید داشتند.
وی افزود: تمامی امکانات لازم برای خدماتدهی مطلوب به مسافران و گردشگران در سردشت فراهم است. هماکنون این شهرستان دارای ۱۴ اقامتگاه بومگردی فعال در هشت روستای گردشگری با ظرفیت بیش از ۷۰۰ نفر و همچنین یک مهمانپذیر است که در روزهای پایانی تابستان میزبان مسافران و علاقهمندان به طبیعت و تاریخ از نقاط مختلف کشور هستند.
میرزایی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از اقامتگاههای بومگردی میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.