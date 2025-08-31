به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان در تشریح جزئیات حادثه گفت: در پی جانباختن یک معدنچی در کارگاه ۲۱۵ معدن زغال‌سنگ اصلی پابدانا از توابع شهرستان کوهبنان در ساعت ۱۵ دیروز بازرسان اداره کار مأمور بررسی علت وقوع حادثه و شناسایی قصور احتمالی متخلف یا متخلفان شدند.

صادق کاظمی، ادامه داد: تأکید شده بررسی‌ها با دقت و سرعت لازم انجام شود تا هرگونه کوتاهی احتمالی شناسایی و با مقصران احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.

رئیس حوزه قضائی کوهبنان خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات قضائی پس از تکمیل گزارش رسمی اعلام خواهد شد و دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد حقوق کارگران و خانواده‌های آنان نادیده گرفته شود.