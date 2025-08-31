به مناسبت هفته دولت پروژه سرمایه گذاری ساخت و مونتاژ انواع لامپ و پنل‌های روشنایی دربوکان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این واحد صنعتی که در زمینی به مساحت ۵۸۵۰ متر احداث شده، در فاز اول خود زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ نفر از نیروهای متخصص و نیمه‌متخصص شهرستان را فراهم کرده است.

همچنین واحد تولیدی ساخت و مونتاژ انواع لامپ وپنل های روشنایی LEDبا حجم سرمایه گذاری اولیه به مبلغ ۸۰۰میلیاردریال ،زمینه ساخت و مونتاژ انواع لامپ و پنل‌های روشنایی LED فعالیت خواهد کرد. این محصولات به دلیل بهره‌وری بالا و مصرف انرژی پایین، نقش مهمی در کاهش پیک مصرف برق و حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن ایفا می‌کنند.

حجم سرمایه‌گذاری اولیه در این پروژه، ۸۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که نشان‌دهنده عزم جدی بخش خصوصی برای توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده در منطقه است.

خشایار صنعتی فرماندار بوکان با تبریک هفته دولت و ماه ربیع الاول، راه‌اندازی این واحد تولیدی را گامی بلند در راستای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق صادرات دانست و بر حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تأکید کرد.

کاک درویشی معاونت توسعه و منابع استاندار، اجرای چنین پروژه‌هایی را نمادی از تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید دانست و افزود: حمایت از واحدهای صنایع پیشرفته در دستور کار اولویت‌دار دولت قرار دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این شرکت در فازهای توسعۀ آتی، نه تنها تعداد شاغلین خود را افزایش خواهد داد، بلکه با هدفگذاری صادرات محصولات به بازارهای منطقه‌ای، در راستای جهش تولید و ارزآوری برای کشور گام برخواهد داشت.