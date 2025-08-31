مرکز تصویربرداری پیشرفته در بوکان افتتاح شد
به مناسبت هفته دولت، مرکز تصویربرداری پیشرفته در بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ ماموستاعباس احمدی امام جمعه بوکان در این مراسم، افتتاح این مرکز را نمونهای از تعهد و خدمترسانی به مردم در هفته دولت عنوان کرد و گفت: تجهیز سیستمهای درمانی و سلامت، امری ضروری و از اولویتهای مهم است که بر کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار است.
کاک درویشی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز در سخنانی، این پروژه را نشاندهنده عزم جدی بخش خصوصی در توسعه متوازن و ارتقای زیرساختهای بهداشتی در تمامی نقاط استان دانست و اظهار داشت: امروز شاهد تحقق یکی از وعدههای خدمتی در منطقه هستیم که دسترسی مردم به خدمات تخصصی تصویربرداری را تسهیل و از مراجعات به خارج از شهرستان میکاهد.
خشایارصنعتی فرماندار بوکان نیز دراین مراسم گفت: افتتاح مرکز تصویربرداری آفتاب، نه تنها باعث ارتقای شاخصهای سلامت در شهرستان بوکان خواهد شد، بلکه به عنوان یک مرکز پیشرفته، خدمات خود را به شهروندان مناطق همجوار نیز ارائه خواهد داد.
صنعتی ضمن توضیح درباره تجهیزات پیشرفته نصبشده در این مرکز، از جمله دستگاههای سیتی اسکن،امآرآی (MRI)، سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال، افزود: این مرکز با بهرهگیری از کادر فنی و تخصصی مجرب، آماده ارائه خدمات باکیفیت و مطابق با استانداردهای روز به هموطنان عزیز است.
این پروژه که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت نهادهای دولتی به مرحله بهرهبرداری رسیده، انتظار میرود علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، نقش مؤثری در تسریع روند تشخیص و درمان بیماریها در شهرستان بوکان ایفا کند.
مدیران این مرکز در پایان آئین افتتاح از تلاشهای ارزنده خشایار صنعتی فرماندار بوکان، امام جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای تحقق این وعده ارزشمند تقدیر نمودند.