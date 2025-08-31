به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح به عنوان بخش مهمی از طرح‌های فراساحلی شناخته می‌شود و گروه پتروپارس متولی اجرای آن است.

پایه سکوی فاز ۱۱ برای تسهیل عملیات حفاری و تولید گاز در فاز ۱۱ طراحی و اجرا شده است.

با نصب این پایه سکو که به همت متخصصان و کارشناسان گروه پتروپارس و جمعی از پیمانکاران داخلی اجرا شده است، ظرفیت تولید گاز کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و طرح‌های نفت و گاز کشور به مرحله جدیدی وارد می‌شود و کمک شایانی به رفع ناترازی گاز در کشور خواهد شد.