پخش زنده
امروز: -
پایه سکوی فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی برای نصب در خلیج فارس در جزیره صنعتی صدرا در بوشهر بارگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح به عنوان بخش مهمی از طرحهای فراساحلی شناخته میشود و گروه پتروپارس متولی اجرای آن است.
پایه سکوی فاز ۱۱ برای تسهیل عملیات حفاری و تولید گاز در فاز ۱۱ طراحی و اجرا شده است.
با نصب این پایه سکو که به همت متخصصان و کارشناسان گروه پتروپارس و جمعی از پیمانکاران داخلی اجرا شده است، ظرفیت تولید گاز کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و طرحهای نفت و گاز کشور به مرحله جدیدی وارد میشود و کمک شایانی به رفع ناترازی گاز در کشور خواهد شد.