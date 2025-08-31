پخش زنده
امروز: -
با اجرای ۱۲ پروژه آموزشی در شهرستان بافق در دو سال آینده، تراکم کلاسهای درس از میانگین ۴۰ نفر به حدود ۳۰ نفر کاهش خواهد یافت و کیفیت آموزش ارتقا مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محسن کاظمی، مدیرکل نوسازی مدارس یزد در آیین تجلیل از خیران مدرسهساز بافق گفت: این ۱۲ پروژه با مشارکت خیران، شرکتهای معدنی و اعتبارات دولتی در حال اجراست و تا دو سال آینده به بهرهبرداری میرسد. وی افزود: از مجموع ۱۲۹ پروژه آموزشی استان یزد ، سهم بافق ۵ پروژه است که تا سال آینده تکمیل خواهد شد و ۷ پروژه دیگر نیز توسط شرکت سنگآهن بافق، معدن کوشک و معدن فسفات عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
کاظمی تأکید کرد: اجرای این طرحها نقش مؤثری در کاهش تراکم دانشآموزان و آینده روشن آموزشوپرورش بافق دارد.
کرمی، رئیس آموزشوپرورش بافق نیز از سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی خیران برای ساخت ۷ مدرسه خیّری خبر داد و گفت: این مدارس شامل ۴۲ کلاس با ظرفیت حدود ۱۶۰۰ دانشآموز است و طی دو سال آینده به بهرهبرداری میرسد. وی با اشاره به وجود ۱۴ مدرسه تخریبی افزود: تنها راهکار حل مشکلات آموزشی، تداوم مشارکت خیران است.
امام جمعه بافق در این مراسم، خیران مدرسهساز را «سرمایههای اجتماعی» توصیف کرد و گفت: گذشتن از مال سختتر از گذشتن از جان است و تنها افراد خردمند و باایمان چنین اقدامی میکنند.
فلاح فرماندار بافق نیز با تأکید بر محدودیتهای دولت در ساختوساز گفت: رهبر معظم انقلاب بر مشارکت مردمی تأکید داشتهاند و خوشبختانه معادن غنی شهرستان در راستای مسئولیتهای اجتماعی وارد عرصه مدرسهسازی شدهاند.
این آیین با قدردانی از جمعی از خیران فعال در حوزه مدرسهسازی پایان یافت.