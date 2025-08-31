پخش زنده
آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در دومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری ویژه تشکلهای خیریه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، دومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری ویژه تشکلهای خیریه در سه محور «خدماتی ـ حمایتی»، «توسعه زیست بوم احسان و نیکوکاری» و «مراکز نیکوکاری» برگزار میشود.
در این جشنواره از تشکلهای برتر فعال در حوزههای مختلف همچون توانمندسازی محرومان، حمایت از بیماران، کمک به کودکان کار، توسعه آموزش، پژوهش و توانمندسازی تشکلهای خیریه، آزادی زندانیان، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ... تجلیل و قدردانی خواهد شد.
براساس این گزارش آخرین مهلت ثبت نام تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
این جشنواره با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برگزار میشود.