به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، دومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری ویژه تشکل‌های خیریه در سه محور «خدماتی ـ حمایتی»، «توسعه زیست بوم احسان و نیکوکاری» و «مراکز نیکوکاری» برگزار می‌شود.

در این جشنواره از تشکل‌های برتر فعال در حوزه‌های مختلف همچون توانمندسازی محرومان، حمایت از بیماران، کمک به کودکان کار، توسعه آموزش، پژوهش و توانمندسازی تشکل‌های خیریه، آزادی زندانیان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ... تجلیل و قدردانی خواهد شد.

براساس این گزارش آخرین مهلت ثبت نام تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

این جشنواره با همکاری سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برگزار می‌شود.