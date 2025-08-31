شرکت ملی پست ایران با بهره‌گیری از فناوری رباتیک هوشمند، موفق به کسب جایزه نوآوری در صنعت پستی اتحادیه آسیا-اقیانوسیه ۲۰۲۴ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت ملی پست ایران با راه‌اندازی فناوری رباتیک هوشمند توانست جایزه نوآوری در صنعت پستی اتحادیه آسیا-اقیانوسیه را در ۲۰۲۴ از آن خود کند؛ دستاوردی که کارایی، سرعت و دقت در پردازش مرسولات را به سطحی تازه رسانده است.

ماهنامه اتحادیه پستی آسیا-اقیانوسیه در گزارشی تازه، از دستاوردهای پست ایران در حوزه نوآوری صنعتی تمجید کرد. در این گزارش آمده است که پست ایران با معرفی و پیاده‌سازی فناوری رباتیک هوشمند موفق شد جایزه نوآوری همایش کسب‌وکار پستی اتحادیه آسیا-اقیانوسیه (APPU) در سال ۲۰۲۴ را کسب کند.

فناوری رباتیک هوشمند که نخستین‌بار در فروردین ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد، با هدف افزایش کارایی، سرعت و دقت در مراکز تجزیه مرسولات طراحی شده است. این سیستم در مدت هفت ماه توانست بیش از دو میلیون مرسوله را با دقت صددرصدی تجزیه کند و ظرفیت پردازش روزانه ۳۰ هزار مرسوله به مقصد ۶۴ نقطه را فراهم آورد.

از دیگر ویژگی‌های این فناوری می‌توان به مصرف انرژی پایین‌تر نسبت به سیستم‌های مکانیزه سنتی، قابلیت پردازش نامه‌ها و بسته‌های تا وزن ۷ کیلوگرم و کاهش نیاز به نیروی انسانی از ۳۰ نفر به ۷ نفر در هر شیفت اشاره کرد.

همچنین، محیط کار این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که امکان فعالیت کارکنان با توانایی جسمی کمتر نیز فراهم باشد.

در مرکز تجزیه و مبادلات تهران، ۵۵ ربات در فضایی محدود به طور همزمان تا سه هزار مرسوله پستی را در ساعت پردازش می‌کنند. فاز دوم این پروژه نیز با استقرار ۲۵ ربات در استان کرمانشاه در حال اجراست.

اهداف اصلی این طرح، افزایش سرعت و دقت در تجزیه مرسولات، ارتقای بهره‌وری عملیاتی، بهبود کیفیت خدمات و ایجاد زیرساختی هوشمند همسو با فناوری‌های نوین در صنعت پست عنوان شده است.