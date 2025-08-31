پخش زنده
۲۱ هزار و ۴۰۰ سند مالکیت طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان طی یکسال اخیر صادر شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: نهضت ساخت مسکن برای قشرهای کمتر برخوردار جامعه از برکات نظام جمهوری اسلامی است و حمایت و تثبیت حقوق مالکیت دارندگان این واحدهای مسکونی، از مهمترین ماموریتهای سازمان ثبت به حساب می آید.
سید مهدی هاشمی افزود: در یک سال اخیر، ۲۱ هزار و ۴۰۰ فقره سند مالکیت نهضت ملی مسکن در سراسر استان صادر شده و طبق قانون جامع حدنگار، اسناد مالکیت دفترچهای از درجه اعتبار ساقط شدهاند و باید تعویض شوند.
بگفته وی: اسناد مالکیت تکبرگ (حدنگار) با مؤلفههای امنیتی بالا و نیز بهرهگیری از نقشه های بهروز شده با ضریب خطای پایین، صادر میشود که علاوه بر غیرقابل جعل بودن، زمینه بروز اختلاف در حد و مرز املاک را از بین میبرد.