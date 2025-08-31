مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان و خرمشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان و خرمشهر در بخش آقایان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.

این رقابت‌ها به میزبانی هیات ووشوی آبادان و با حضور حدود ۹۰ ووشوکار در دو بخش ساندا و تالو برگزار شد.

در پایان مسابقات، نفرات برتر هر بخش معرفی و با اهدای حکم و مدال قهرمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

برگزاری این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های برتر و توسعه ورزش ووشو در منطقه آزاد اروند به شمار می‌رود.