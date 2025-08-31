به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه در حاشیه برگزاری این آئین که در مصلی نماز جمعه دهدشت برگزار شد گفت: کتاب نقش مسجد در تحولات اجتماعی دوران غیبت" تألیف حجت‌الاسلام علی وحدانی، امام جمعه دهدشت در حاشیه نخستین گردهمایی ارکان مساجد بخش مرکزی کهگیلویه رونمایی شد.

عبدالکریم عبودی ، بر اهمیت کتاب در توسعه فکری و اجتماعی تأکید کرد و افزود: کتب در ارتقاء باور‌ها و بهبود رشد عاطفی نقش دارند و به افزایش همدلی کمک می‌کنند.

عبودی با بیان اینکه نخستین گردهمایی ارکان مساجد بخش مرکزی کهگیلویه با موضوع مسجد و با حضور همه مسئولان و ارکان مساجد شهرستان برگزار شد اضافه کرد: با توجه به تناسب موضوع کتاب "نقش مسجد در تحولات اجتماعی دوران غیبت" با محوریت جلسه، تصمیم بر آن شد که از این اثر در همین گردهمایی رونمایی شود.

وی با اشاره به اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه از نویسندگان و مؤلفان حمایت و آثار آنان را رونمایی می‌کند گفت: هدف از این اقدام رونق بخشیدن به فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در سطح شهرستان است.