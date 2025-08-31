به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی استان ایلام اظهار داشت: امروز و فردا تغییرات محسوسی در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها در برخی نواحی به‌ویژه مناطق جنوبی، افزایش جزئی حدود یک درجه سانتی‌گراد رخ خواهد داد.

وی افزود: بیشینه دما در نواحی سردسیر استان هم‌اکنون حدود ۳۸ درجه سانتی‌گراد و در مناطق گرمسیر بین ۴۷ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد است.

کارشناس هواشناسی استان ایلام ادامه داد: از روز دوشنبه، روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود و تا پایان هفته حدود سه درجه از گرمای هوا کاسته خواهد شد، بر این اساس در روز‌های پایانی هفته بیشینه دما در سردترین نقاط استان به ۳۵ تا ۳۶ درجه و در گرم‌ترین نقاط به ۴۵ تا ۴۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

به گفته احمدی‌نژاد، پس از این بازه زمانی، شرایط جوی استان نشانه‌ای از وقوع موج گرما ندارد و تنها ممکن است افزایش دمای خفیف و موقتی رخ دهد.

وی مطرح کرد: در نواحی مرزی استان و کشور عراق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند تا روز دوشنبه سبب نفوذ غبار، عمدتاً با غلظت رقیق، به برخی مناطق استان شود.