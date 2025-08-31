پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر: برداشت گردو از ۳۰ هکتار از باغات در بخش خضرآباد شهرستان اشکذر آغاز شده و پیش بینی میشود بیش از ۷۵ تن گردو برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جعفری کافی آباد گفت: میانگین برداشت گردو در این بخش ۲/۵ تن در هر هکتار است و عملیات برداشت از اوایل شهریورماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گردوی تولیدی خضرآباد به صورت تازه خوری مصرف میشود و نزدیک به ۸۰ درصد آن پس از خشک شدن به مرکز استان یزد و شهرستانهای مجاور ارسال میشود.