به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جعفری کافی آباد گفت: میانگین برداشت گردو در این بخش ۲/۵ تن در هر هکتار است و عملیات برداشت از اوایل شهریورماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گردوی تولیدی خضرآباد به صورت تازه خوری مصرف می‌شود و نزدیک به ۸۰ درصد آن پس از خشک شدن به مرکز استان یزد و شهرستان‌های مجاور ارسال می‌شود.