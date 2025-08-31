به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: پیچ‌های تند و غیراستاندارد جاشک از نقاط پرتصادف استان محسوب شده و خاطره ناخوشایندی برای بسیاری از خانواده‌ها رقم زده است.

فرزاد رستمی با اشاره به اینکه در گذشته ۳ کیلومتر از این محور بهسازی شده بود، افزود: اکنون با اجرای مرحله دوم این طرح، ۶ پیچ خطرناک در محدوده جاشک- آبدان حذف شد که نقش بسزایی در کاهش سوانح رانندگی، بهبود سطح سرویس ایمنی و افزایش سطح سواره دارد.

وی یادآور شد: اعتبار اجرای این طرح ۴۱ میلیارد تومان از منابع ملی و استانی تامین شد.

رستمی گفت: ۶ کیلومتر باقی مانده تا آبدان که فاقد پیچ است، نیازمند تعریض می‌باشد که دو کیلومتر آن تا دهه فجر زیر بار ترافیک خواهد رفت، برای ۴ کیلومتر نهایی هم پیگیر تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار هستیم.

استاندار بوشهر نیز اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان را امیدبخش توصیف کرد و گفت: حذف پیچ‌های جاشک از اقدامات ضروری و اولویت دار بوده که با کیفیت خوبی به سرانجام رسید.

ارسلان زارع اظهار داشت: طول محور‌های بزرگراهی استان دو برابر میانگین کشوری است، از این رو در شرایط کنونی، بهسازی، تعریض و ایمن سازی محور‌های مواصلاتی باید در اولویت باشد.

زارع از برنامه ریزی برای حذف ۲۰ پیچ پرحادثه در راه‌های استان طی امسال خبر داد و بیان کرد: ارتقای سطح ایمنی محور‌های مواصلاتی یکی از اولویت‌های استان است و در این خصوص دستگاه‌های متولی نظیر راهداری مورد حمایت خواهند بود.