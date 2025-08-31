به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در مراسم شورای اداری به مناسبت هفته دولت و تجلیل از مدیران نمونه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، بر نقش جهادی مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های فرماندار عباس‌آباد افزود: از زمان حضور ایشان فضای وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان افزایش یافته و خدمت‌رسانی سرعت بیشتری گرفته است.

امام جمعه عباس آباد با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر انقلاب دولت را پرتلاش و پیگیر دانستند، انتظار مردم از مدیران حضور میدانی و حل واقعی مشکلات است.

حجت‌الاسلام احمدی تأکید کرد: وحدت مسئولان با یکدیگر و با مردم باید به‌عنوان سپری پولادین در جامعه نهادینه شود تا خدمت‌رسانی با سرعت و اثرگذاری بیشتری ادامه پیدا کند.

وی افزود: حضور میدانی مسئولان، برگزاری میز خدمت در عباس‌آباد، کلارآباد و سلمانشهر، و سرعت عمل در خدمت‌رسانی نشانه‌ی نشاط و همدلی میان مردم و مدیران است.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: خدمت‌رسانی باید با وحدت و همدلی همراه باشد، همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، وحدت سپر پولادین جامعه است، این وحدت باید میان مسئولان و مردم نهادینه شود تا کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.