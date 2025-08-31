نمایشگاه و کارگاه آموزشی کتاب‌های حسی و لمسی برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، به مدت دو هفته در گنبدکاووس گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این نمایشگاه که از تیرماه امسال سفر خود را به ۱۲ استان کشور آغاز کرده، به مدت یک هفته در گنبدکاووس و سپس یک هفته در گرگان برگزار می‌شود و هر روز از ساعت هشت تا ۱۴ پذیرای کودکان و نوجوانان با شرایط خاص، از جمله نابینایان و کم‌بینایان، است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان، در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف تحقق عدالت آموزشی، ۹۰ جلد کتاب حسی و لمسی ویژه کودکان و نوجوانان با نیازهای خاص را که توسط استادان برجسته کشور تهیه شده، در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

الهه غیناقی افزود: این کتاب‌ها فرصتی منحصربه‌فرد برای این گروه از کودکان فراهم می‌کند تا از محتوای فرهنگی و آموزشی بهره‌مند شوند.

وی همچنین به عضویت ۳۶ هزار کودک و نوجوان در کانون‌های پرورش فکری گلستان اشاره کرد و افزود: سه مرکز در گرگان، گنبدکاووس و آق‌قلا به‌طور ویژه به کودکان با نیازهای خاص خدمات ارائه می‌دهند و کتاب‌های مناسب را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.