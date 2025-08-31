سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو با هدف حضور موفق در سه رقابت مهم آسیایی در چالوس ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو با حضور ملیپوشان کشورمان در چالوس در حال برگزاری است.
ملیپوشان جودوی ایران این روزها خود را برای حضور در سه میدان مهم آسیایی آماده میکنند؛ مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی، المپیک جوانان بحرین و رقابتهای کشورهای اسلامی در عربستان. این رقابتها به دلیل حضور رقبای سرسخت از کشورهای آسیای شرقی همچون ژاپن و کره و همچنین تیمهای عربی که با جذب ورزشکاران خارجی تقویت شدهاند، حساسیت ویژهای دارد.
کادر فنی تیم ملی نیز با برنامهریزی ویژه تلاش دارد پس از دوران تعلیق چند سال اخیر جودوی ایران، ملیپوشان را به شرایط مطلوب آمادگی برساند.
سومین مرحله اردوی آمادهسازی تا دو روز دیگر در چالوس ادامه دارد و اردوی بعدی اواسط شهریورماه در خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
ایوب رضوانی گزارش می دهد