به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با رئیس سازمان بسیج اصناف کشور بر ضرورت پرهیز از فرهنگ مصرف گرایی تاکید کرد.

آیت الله حسینی رعایت الگوی صحیح مصرف را هم‌تراز با تولید دانست و گفت: متاسفانه فرهنگ‌مصرف گرایی حتی در بسیاری از ادارت مشاهده می‌شود که ضروری است در این زمینه کار فرهنگی انجام شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور هم با اشاره به اهداف سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دیدار با فعالان اقتصادی استان و تولیدکنندگان و شنیدن دغدغه‌های آنان و همچنین بازدید از تعدادی از واحد‌های تولیدی استان بخصوص در زمینه تامین امنیت غذایی بخشی از برنامه‌های این سفر است.

سردار حسن پور با اشاره به اولویت این سازمان برای حمایت از واحد‌های تولیدی اضافه کرد: رفع مشکلات واحد‌های اقتصادی از اولویت سازمان بسیج اصناف کشور است.