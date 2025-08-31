پخش زنده
پرچم دومین کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان با حضور مسئولان و خانوادههای معظم شهدا در میدان نماز سمنان به اهتزاز درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده ولیفقیه در استان سمنان در مراسم رونمایی از پوستر و اهتزاز پرچم دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان با تأکید بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای آینده گفت: «شهدا نیازی به کنگره و یادواره ندارند، ما هستیم که به راه، سبک زندگی و معنویت آنان محتاجیم.»
حجتالاسلام والمسلمین مطیعی افزود: همانطور که قرآن کریم بر یادآوری صحنههای تاریخی تأکید کرده است، زنده نگهداشتن یاد شهدا نیز هدایتگر نسل امروز و آینده خواهد بود.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و دفاع مقدس ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران تصریح کرد: «شهیدان فرمانده، دانشمند و مردم بیگناهی که در این نبرد شهید شدند، میراثداران مقاومتاند و وظیفه ما ایستادگی در برابر استکبار جهانی با تکیه بر راه آنان است.»
فرمانده سپاه قائم استان سمنان نیز در این مراسم گفت: امروز همه ما با شهدا پیمان میبندیم؛ پیمان وفاداری به راهشان، مبارزه با دشمنان قسمخورده ملت و بر خدمت خالصانه به آرمانهای بلند آنان را تأکید کرد.
سردار منصور شوقانی با اشاره به تلاش دشمن برای کمرنگ کردن یاد شهدا در ذهن جوانان تأکید کرد: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار و مقاومت است.
در پایان این آیین، از پوستر رسمی دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان رونمایی شد و پرچم این کنگره به عنوان نماد تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی در میدان نماز سمنان به اهتزاز درآمد.
دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان از سی و یکم شهریور تا پنجم مهر در مصلای امیرالمومنین سمنان برگزار می شود.