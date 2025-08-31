به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر مرتضی امینی گفت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی گیلان با حضور رئیس اداره نظارت بر گشت‌های سیار و با همراهی دستگاه‌های نظارتی، یک کارگاه زیرزمینی غیرمجاز را که بدون رعایت موازین بهداشتی همبرگر دست ساز تولید می‌کرد شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کارگاه ۳۵۰ کیلوگرم همبرگر غیربهداشتی کشف و ضبط شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: برای صاحب متخلف این کارگاه پرونده تشکیل شد که در یکی از شعب تعزیرات حکومتی گیلان خارج از نوبت قانونی به آن رسیدگی خواهد شد.