مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: برای تکمیل زیرساخت‌های آب و فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد، ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار شامل پنج هزار میلیارد تومان برای آب و شش هزار میلیارد تومان برای فاضلاب نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار با اشاره به اجرای ۸۰ هزار و ۸۲۸ واحد مسکونی در ۸۸ سایت گفت: نیاز آبی این واحد‌ها به طور متوسط ۸۶۵ لیتر در ثانیه برآورد می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۱۹۵ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده که ۸۶ کیلومتر آن در یک سال گذشته تکمیل شده است. همچنین از مجموع ۱۱۶ کیلومتر خطوط انتقال آب مورد نیاز، تنها ۶.۷ کیلومتر اجرا شده است. برای ذخیره‌سازی آب نیز احداث ۳۱ باب مخزن با ظرفیت ۸۶ هزار مترمکعب در دستور کار قرار دارد.

علمدار ادامه داد: در بخش فاضلاب، از مجموع ۸۰۲ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال مورد نیاز، تاکنون ۲۶ کیلومتر اجرا شده و ظرفیت تصفیه‌خانه این طرح نیز ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز طراحی شده است.

به گفته وی، تاکنون چهار هزار و ۴۲۵ انشعاب آب نصب و بیش از شش هزار و ۸۰۰ انشعاب آماده نصب است، در حالی‌که نیاز به بیش از ۸۰ هزار فقره انشعاب وجود دارد. در بخش فاضلاب نیز تنها دو هزار و ۹۶ انشعاب نصب و ۸۵۷ مورد آماده نصب است، در حالی که بیش از ۶۹ هزار انشعاب مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب یزد خاطرنشان کرد: تاکنون هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده که ۵۴۰ میلیارد تومان آن از منابع داخلی شرکت آبفا تأمین شده است.

وی تأکید کرد: تأمین ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار، شرط اساسی موفقیت نهضت ملی مسکن و تضمین تأمین پایدار آب و فاضلاب این واحد‌ها در استان یزد خواهد بود.