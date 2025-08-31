بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخی بیمارستان‌ها بدون توجه به بخشنامه‌های صادره، بیمه‌شدگان و شهروندان را ملزم به ارائه کارت ملی می‌کنند و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بازرس کل بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور افزود: برخی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها بدون توجه به بخشنامه‌های صادره، بیمه‌شدگان و شهروندان را ملزم به ارائه تصویر مدارک هویتی (کارت ملی) می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کرده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اینکه دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است اعلام کرد: دریافت رونوشت از مدارک هویتی خدمت گیرندگان ممنوع بوده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات را بدون مطالبه کپی مدارک ارائه دهند. در صورت ضرورت نیز دستگاه مربوط باید رأساً و به‌صورت رایگان نسبت به تهیه رونوشت اقدام کند.

سازمان بازرسی کل کشور از معاونت درمان وزارت بهداشت خواسته است ظرف ۱۰ روز نتیجه اقدامات اصلاحی را گزارش کند و مسئولیت هرگونه ترک فعل یا عدم اجرای مقررات را متوجه مدیران و مسئولان ذی‌ربط دانسته است.