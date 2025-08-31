مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در یک سال گذشته میزان تشخیص صلاحیت شرکت‌های پیمانکار و صدور گواهینامه به بیش از دو برابر افزاش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «پرویز قوامی نژاد» اظهار داشت: از ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۰۷۱ شرکت پیمانکار تشخیص صلاحیت شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از دو برابر (۲۳۰ درصد) شده است.

وی گفت: در همین مدت ۱۷۹ گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران صادر و ۱۴ جلسه شورای فنی (کارگروه‌های سه گانه) برگزار شده است.

وی افزود: در یکسال گذشته، تهیه شناسنامه فنی – ملکی پروژه‌های عمرانی در حوزه ساختمان، بررسی تحلیل وضعیت پروژه‌های عمرانی استان تهران مبتنی بر نظام پایش و ارزیابی انجام و همچنین سمینار تخصصی آشنایی با مدل سازی اطلاعات ساخت و سند چشم انداز BIM در سطح کشور توسط مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.

«قوامی نژاد» با اشاره به اینکه ۳۷ برنامه میز خدمت برای رسیدگی سریع به درخواست متقاضیان در شش ماه اول سالجاری برگزار شده است، یادآور شد: به منظور وحدت رویه در کارشناسی پرونده ها، نشست‌های توجیهی برای تمامی کارشناسان و نمایندگان انجمن‌های صنفی به صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: به طور متوسط، بیش از ۱۸درصد از حجم تشخیص صلاحیت حوزه نظام فنی و اجرایی کشور در استان تهران انجام می‌شود و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و اصلاح فرایندها، میزان انتظار و رسیدگی به پرونده متقاضیان در این بخش بسیار کوتاه شده است.