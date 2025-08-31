مجموعه سبزه میدان، یکی از بنا‌های تاریخی مهم بجنورد است که از دوران قاجار به جا مانده و امروزه، در مرکز شهر به یک مکان تاریخی و تفریحی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ اماکن تاریخی شهرها، همچون پل هایی، گذشته را به امروز پیوند می‌زنند. آگاهی از گذشته این فضا‌ها در کنار حفظ و ارتقای کارکرد آنها، معمولا در توسعه اقتصادی و گردشگری شهر موثر است.

این مجموعه تاریخی در سال‌های پایانی قرن ۱۲ و سال‌های آغازینِ قرن ۱۳ به دستور یارمحمدخان شادلو، حاکم وقت بجنورد، ساخته شد تا پذیرای مهمانانِ وی باشد.

مجموعه سبزه میدان از یک کاروانسرا، حمام، راسته بازار و چند قهوه‌خانه تشکیل شده و در گذشته، محله‌های چهارشنبه بازار، پای توپ و ساربان محله بجنورد را در بر می‌گرفته است؛ مناطقی که ذکر شد تا مدت‌ها به عنوان اصلی‌ترین بخش‌های شهر شناخته می‌شدند و میزبان برگزاری جشن‌ها و آیین‌های مردمی بودند.

باید اشاره کنیم که شاخص‌ترین قسمت از مجموعه سبزه میدان، کاروانسرای آن است که از یک میانسرا و ۳۴ حجره در اطراف تشکیل می‌شود؛ در ساخت این سازه، از تریینات زیبایی مانند آجرچینی خفته‌راسته و آجر‌های قالبی برجسته استفاده کرده‌اند. ﺑﻨﺎی گرمابه یا حمام از دیگر قسمت‌های مهم مجموعه به شمار می‌رود و در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ قرار دارد. برای طراحی اینجا، از شیوه‌های سنتی بهره گرفته‌اند؛ به طوری که رﺧﺘﮑﻦ به وسیله یک راﻫﺮو ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﯿﻨﻪ و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ وصل می‌شود.

کلام آخر:

مجموعه سبزه میدان در بهمن ماه ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسید؛ اما تا به امروز، وضعیت مناسبی برای بازدید گردشگران ندارد و فقط با اجازه افرادی که در این منطقه حجره دارند می‌توان بازدید کوتاهی از بخش‌های مختلف آن داشت.

هزار و ۵۱۱ اثر تاریخی در خراسان شمالی شناسایی شده و ۷۴۴ اثر تاریخی از این تعداد نیز در فهرست میراث فرهنگی کشور ثبت شده که از این تعداد ۵۲۷ اثر تاریخی، ۶۰ اثر طبیعی، ۱۱۷ اثر ناملموس و ۴۰ اثر منقول است.