به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، در هویزه روی عدد ۵۰۰ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قهوه‌ای و خطرناک است.

در این ساعت دشت آزادگان با ۱۷۳، اهواز و خرمشهر ۱۶۶، شادگان ۱۶۲، ماهشهر ۱۵۴، بهبهان ۱۵۹، امیدیه ۱۵۴، اندیمشک ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت.

شاخص کیفی در شهر‌های هندیجان روی عدد ۱۵۰، آبادان ۱۴۹، شوش ۱۴۷، رامهرمز ۱۴۰، ملاثانی ۱۱۹، آغاجاری ۱۱۴، دزفول ۱۰۱ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اندیکا، باغملک، دهدز، گتوند، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.